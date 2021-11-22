Российские школьники установили абсолютный рекорд на международной олимпиаде по астрономии

Школьники из России установили абсолютный рекорд на международной олимпиаде по астрономии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минпросвещения России сообщило, что школьники из РФ установили абсолютный рекорд в Международной олимпиаде школьников по астрономии и астрофизики.

- В этом году 14-я Международная олимпиада школьников по астрономии и астрофизике (IOAA2021) проходила с 14 по 21 ноября 2021 года в г. Богота (Колумбия) в дистанционном формате, — гласит сообщение ведомства.

Также уточняется, что в олимпиаде приняло участие 48 стран и 62 команды.

Ранее российские учащиеся завоевали две золотые и три бронзовые медали на Европейской олимпиаде среди школьников по физике (EuPhO). Золотые медали получили Тимур Прядилин и Даниил Житов, бронзовые медали получили - Анжелика Бускина, Даниил Коблов и Александр Раскатов. Сборную России тренировали преподаватели Лаборатории по работе с одаренными детьми МФТИ. Европейская олимпиада по физике - международное региональное соревнование для старшеклассников, которое проводится с 2017 года по образцу Азиатской и Иберо-Американской физических олимпиад.