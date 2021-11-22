Задержанных в Дании россиян пересадили с «Академика Иоффе» и отправили в Калининград

Российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе" задержали в Дании. Фото: Центр морских экспедиционных исследований Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН.

Задержанных в Дании участников научной экспедиции переместили с научно-исследовательского судна «Академик Иоффе» на судно «Академик Николая Страхов», сообщает Министерство науки и высшего образования России.

«Все участники научной экспедиции перемещены с научно-исследовательского судна «Академик Иоффе» на борт «Академика Николая Страхова» и направляются в порт Калининграда», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как писал сайт kp.ru, 1 ноября 2021 власти датского города Скаген задержали российское океанографическое судно «Академик Иоффе». Уникальное судно принадлежит Институту океанологии РАН и уже 33 года занимается исследованиями гидросферы. Арест корабля датские власти провели «в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью».

Около десяти лет судно арендовала компания One Ocean Expedition, которая возила на нем туристов. Сотрудничество было приостановлено, а компания обанкротилась, предварительно распродав туристам путевки. Судно задержали в Дании из-за долгов, образовавшихся в этой ситуации за топливо и стоянку.