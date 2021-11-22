Сенатор Климов допустил поправки в законе об иноагентах

В Совете Федерации допустили поправки в законе об иноагентах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сенатор Андрей Климов не исключил, что в закон об иностранных агентах будут внесены поправки.

- Мы будем проводить инвентаризацию (законодательство об иноагентах). У нас есть предложения как по ужесточению этих норм и расширению их применения, так и по усложнению их применения, — цитирует политика РИА Новости.

Предлагаемые изменения могут приобрести форму законопроектов после обсуждения с экспертами, добавил Климов.

Ранее Министерство юстиции России включило ООО «Честные выборы»* и фонд «Иркутский союз библиофилов»* в реестр СМИ-иноагентов. Отмечается, что они были внесены в список СМИ-иноагентов по собственной просьбе - согласно требованиям закона, установленным для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности. ООО «Честные выборы»* и фонд «Иркутский союз библиофилов»* стали 96-й и 97-й организацией в реестре.

*Физическое лицо или организация, выполняющие функции СМИ-иноагента