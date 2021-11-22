Лукашенко заявил, что ЕС не идет на контакт по вопросу миграционного кризиса

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евросоюз не идет на контакт по вопросу миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Он сообщил, что сейчас на границе находятся около двух тысяч мигрантов.

- Я просил, чтобы они (ЕС) их забрали. Они сказали, Меркель мне пообещала, на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему. Так не рассматривают даже. И даже то, что она мне пообещала, - контактные лица. Они на контакт даже не выходят, — цитирует белорусского лидера агентство БелТА.

Лукашенко добавил, что Белоруссия сама разберется с возникшей ситуацией, если Германия так и не примет беженцев.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж рассчитывает, что Москва окажет влияние на белорусские власти с тем, чтобы урегулировать миграционный кризис на границах Европейского союза. Дипломат указал на то, что у президента России Владимира Путина «очень тесные отношения» с белорусским лидером Александром Лукашенко, «поэтому у него должны быть средства, чтобы действовать и оказать давление». Ле Дриан также напомнил, что президент Франции Эмманюэль Макрон поднимал данную тему во время двухчасового телефонного разговора с российским коллегой, состоявшегося несколько дней назад.