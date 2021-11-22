Скорая помощь с экстренным пациентом застряла в заснеженном дворе в Ижевске

В Ижевске "скорая" с экстренным пациентом застряла в сугробе Фото: Архив "КП"

Накануне, 21 ноября, во дворе одного из жилых домов в Ижевске на неочищенной от снега дороге застряла машина скорой помощи. Как сообщает Udm-info со ссылкой на жительницу города, в машине находился экстренный пациент.

«Сегодня скорая помощь не смогла выехать со двора с больным человеком, при этом повредила стоявший на дороге автомобиль. Человек, который находился в машине скорой, нуждался в экстренной медпомощи, госпитализации. Ее не смогли оказать из-за халатности управляющей компании, так как дороги не были почищены», – написала женщина в одной из групп в соцсети «ВКонтакте».

Под этим постом появились комментарии возмущенных местных жителей.

«Тут надо сразу в прокуратуру писать, с описанием инцидента. Дворник не при чем, у него свой график работы, в основном зависит от осадков. Но дороги чистит не дворник, а трактор, который должна была обеспечить УК», – написал один из подписчиков сообщества.

«Udm-info» указывает на требования законодательства, согласно которым УК обязаны выполнять работы по очистке придомовой территории от наледи, льда и снега, причем снег должен сдвигаться с тротуаров в прилотковую зону проезжей части, а во дворах – к местам складирования. В случае, если УК или ТСЖ не выполняют эти требования, собственники помещений вправе обратиться с соответствующим заявлением в Государственную жилищную инспекцию Удмуртии, а также к самой управляющей организации с заявлением о снижении размера платы.