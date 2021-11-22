Госдума рассмотрит введение уголовной ответственности за повторное нарушение ПДД

В России рассмотрят введение уголовной ответственности за повторное нарушение ПДД Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что Госдумы рассмотрит вопрос введения уголовное ответственности за повторное нарушение ПДД.

- Ситуации, когда устраивают гонки, лихачат, чтобы прославиться в социальных сетях и увеличить количество подписчиков, недопустимы. Это несет опасность окружающим: люди становятся инвалидами, гибнут невинные граждане. Создаётся угроза жизни не только участников дорожного движения: водителей и пассажиров, — но и тех, кто находится на пешеходных переходах, тротуарах, остановках, — написал политик у себя в Telegram-канале.

Также парламентарии рассмотрят вопрос конфискации транспортных средств, на которых были нарушены правила.

Ранее глава комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила о намерении комитета инициировать разработку нового законопроекта, который мог бы сделать проезд на общественном транспорте для детей в возрасте от 7 до 16 лет бесплатным. Сейчас в России по действующему законодательству ехать в городском и пригородном сообщении без оплаты могут только дети до 7 лет. В частности, предлагается ввести единый бесплатный проездной документ для детей до 16 лет, который предоставляет право на неограниченное число поездок.