Захарова предложила СМИ Союзного государства завести аккаунты в TikTok и Telegram

Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила средствам массовой информации Союзного государства завести аккаунты на современных интернет-площадках, включая TikTok и Telegram.

- Ничего страшного в том, что появятся аккаунты в том числе и в TikTok. Нет, это, наоборот, прекрасно. Мы там должны быть. И ориентиром, если вдруг нужна какая-то доказательная база для этого, является та же самая Организация Объединенных Наций, которая есть в TikTok, Всемирная организация здравоохранения, — сказала она.

По мнению Захаровой, Телерадиовещательная организация должна выйти на новые площадки, чтобы россияне и белорусы поняли важность Союзного государства.

В конце августа 2021 года российское правительство решило запустить официальный канал в мессенджере Telegram. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров. Там же отметили, что для россиян, предпочитающих узнавать о новостях через социальные сети, на канале каждый день будет публиковаться информация о принятых кабмином решениях, отчеты о мероприятиях и поездках председателя правительства Михаила Мишустина.