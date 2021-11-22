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В мире22 ноября 2021 11:08

Польша депортирует 200 нелегальных мигрантов на родину

Большинство из них вернутся в Ирак
Наталья СМИРНОВА
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Мигранты проникли в страну нелегально из Белоруссии

Мигранты проникли в страну нелегально из Белоруссии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Польши готовятся вернуть на родину около 200 нелегальных мигрантов, которые проникли в страну через границу с Белоруссией. Об этом заявила в понедельник на брифинге пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальская.

Как сообщила Михальская, это не первая депортация нелегальных мигрантов из Польши. Они будут возвращены в страны их происхождения на чартерных рейсах.

"Мы планируем депортировать около 200 лиц, в том числе 10 организаторов нелегальной миграции", - сообщила.

Отмечается, что большинство мигрантов отправятся на родину в Ирак. Сейчас Польша ждет, чтобы иракская сторона согласилась принять своих граждан обратно, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе является образцом информационной войны. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, широкие массы не получают полной информации о миграционных потоках в Евросоюзе.