Захарова назвала миграционный кризис на белорусско-польской границе примером информационной войны Фото: REUTERS

Ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе является образцом информационной войны, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, широкие массы не получают полной информации о миграционных потоках в Евросоюзе.

«То, что мы сейчас видим на польско-белорусской границе, является образцом, показательным примером информационной войны. Три тысячи иракцев стали якобы глобальной угрозой для существования ЕС. Италия за несколько дней пропускает большее количество людей из разных стран мира. За год, по данным итальянских правоохранительных структур, Италия пропустила 60 тысяч мигрантов», – сказала дипломат на российско-белорусском экспертно-медийном форуме «Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху».

Как отметила Захарова, мигранты попадают в Италию нелегально, в то время как на территорию Белоруссии они приезжают легальным путем. Она заявила, что в информационном пространстве Союзного государства необходимо «пробить брешь», говоря о миграционной проблеме в рамках различных теле- и радиопроектов.

Напомним, миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился 16 ноября 2021, когда несколько тысяч мигрантов попытались штурмом прорваться на территорию Польши, бросая камни и другие предметы в польских силовиков. В ответ пограничники применила водометы, светошумовые гранаты, слезоточивый газ. Позже, часть нелегалов небольшими группами несколько раз пытались перейти границу.