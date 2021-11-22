Песков назвал заявления о планах «вторжения» России на Украину «камуфляжем» для агрессии Киева

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления о том, что Россия планирует «вторжение» на Украину.

По его мнению, сейчас идет активная информационная кампания, в которой участвуют многие американские издания. Пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами отметил, что заметно нагнетание напряженности, что является попыткой представить Россию как некую сторону, которая якобы угрожает процессу урегулирования.

Он также допустил, что подобные публикации являются «камуфляжем» с целью прикрытия агрессивных помыслов Украины.

Накануне американское агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников сообщало, что представители администрации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена провели брифинг для европейских коллег, на котором озвучили свои опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину.