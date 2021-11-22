ЦБ: Торги облигациями «Роснано» приостанавливали из-за возможной реструктуризации долга компании

Торги облигациями «Роснано» приостанавливали из-за возможной реструктуризации долга компании Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Банк России приостанавливал торги облигациями компании «Роснано» после того, как появилась информация о возможной реструктуризации ее долга, рассказали в Центробанке.

Как сообщил регулятор «Интерфаксу», ЦБ получил информацию о том, что «Роснано» обсуждает с некоторыми кредиторами варианты реструктуризации долга. На этом фоне Центробанк решил приостановить торги облигациями госкомпании, чтобы «не создавать условий для инсайдерской торговли на бирже в период до официального объявления госкомпании о проведении таких переговоров».

Соответствующее предписание в пятницу, 19 ноября, было направлено Московской бирже. В настоящее время торги проходят в обычном режиме, сообщили в ЦБ.

Как писал сайт kp.ru, Роснано провело встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций, на которой обсуждались возможные сценарии реструктуризации. Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель АО требуют корректировок. В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев, рассказали в компании.