Обязательную самоизоляцию для непривитых от коронавируса вводят в четырех муниципалитетах Югры Фото: Лилия ЗАХАРОВА

Обязательная самоизоляция для непривитых от коронавируса жителей введена четырех муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщило правительство Югры, уточнив, что соответствующий режим будет установлен с 22 ноября по 5 декабря 2021 года.

«Установлен режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих в Нефтеюганске, Нягани, Урае, Кондинском районе (селе Леуши, поселке городского типа Луговой, поселке городского типа Междуреченский, поселке городского типа Мортка, поселке Мулымья)», - говорится в заявлении правительства.

Отмечается, что исключение распространяется на граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса или переболевших, что может быть подтверждено QR-кодом или иным документом, «выданным врачом и подтверждающим данный факт».

Кроме того, в указанных муниципалитетах по 5 декабря приостанавливается проведение культурно-массовых мероприятий, физкультурных и спортивных мероприятий, а также запрещается ночная деятельность организаций общественного питания и фитнес-клубов.

Напомним, накануне сразу в нескольких регионах России ввели обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет, а в некоторых субъектах прививка понадобится учащимся только для прохождения практики.