Лукашенко сообщил, что вопрос о едином президенте Союзного государства на повестке дня не стоит

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Вопрос о едином президенте Союзного государства на повестке дня не стоит. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью британской медиакомпании BBC, отметив, что он никогда не обсуждал этот вопрос со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передает агентство БелТа, белорусский лидер отметил, что Минск и Москва много лет назад взяли курс на интеграцию и строительство единого Союзного государства.

«А вопрос "один президент", "два президента"… Мы никогда с Путиным, клянусь вам, этот вопрос не обсуждали. Никогда. Потому что такого вопроса в повестке дня не стоит», - заявил глава республики.

Напомним, в начале сентября, по итогам переговоров в Кремле Путин и Лукашенко согласовали 28 программ по Союзному государству. Также главы государств утвердили решения Высшего госсовета России и Белоруссии, среди которых принятие обновленной военной доктрины и миграционной концепции. Российский лидер указал на эффективность работы над интеграционными процессами в рамках Союзного государства по различным направлениям, в том числе и по линии спецслужб.