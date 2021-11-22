Минобороны Армении заявило о гибели своего военного в перестрелке на границе с Азербайджаном Фото: REUTERS

Армянский военнослужащий погиб в ходе перестрелки на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской области Армении. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.

«Около 18:10 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из огнестрельного оружия различного калибра по армянским позициям на армяно-азербайджанской границе в районе села Норабак Гегаркуникской области. В результате азербайджанской провокации погиб рядовой армянской армии», - говорится в заявлении военного ведомства.

В министерстве уточнили, что по состоянию на 19:30 перестрелка прекратилась.

Баку пока не прокомментировало эти заявления.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 16 ноября в приграничных районах произошли интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Военные действия прекратились после того, как министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главами военных ведомств Армении и Азербайджана Суреном Папикяном и Закиром Гасановым.

Напомним, в сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, однако успешным оказалось трехстороннее переговоры состоявшиеся в Москве, в ходе которых было достигнуто соглашение о прекращении огня.