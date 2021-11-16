Огонь на восточном участке границы Армении и Азербайджана был прекращен Фото: REUTERS

В Минобороны РФ заявили о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном. Военные действия на границе стран прекратились после того, как министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главами Министерств обороны Армении и Азербайджана Суреном Папикяном и Закиром Гасановым.

"В результате телефонных переговоров [...] азербайджанской и армянской сторонами были предприняты меры по стабилизации обстановки. В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем", - говорится в сообщении Минобороны России.

В Минобороны Армении подтвердили, что стабилизации ситуации на границе удалось достичь при посредничестве российской стороны.

"Согласно договоренности, достигнутой при посредничестве российской стороны, с 18.30 огонь на восточном участке был прекращен", - сообщили в ведомстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, минобороны Армении заявило, что 12 военнослужащих страны попали в плен в результате боевых действий, которые идут между вооруженными силами Армении и Азербайджана на границе государств.