Центр им. Гамалеи готов подать документы на исследования вакцины "Спутник V" для детей от 6 до 11 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центр имени Гамалеи готов подать документы в Министерство здравоохранения РФ готов на исследование вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на детях в возрасте от 6 до 11 лет. Об этом сообщил глава центра Александр Гинцбург.

Ученый отметил, что некоторое время пакет документов, который подтверждает «эффективность и безопасность определенного варианта вакцины "Спутник V" для использования у детей в возрасте от 17 до 12 лет» находится в министерстве, и теперь центр ждем соответственно одобрение, что позволит подать готовый пакет документов об исследование данного препарата «"Спутника V" разведенного в определенное количество раз для исследования на группе детей в возрасте от 11 до 6 лет».

Гинцбург отметил, что подростки «гораздо лучше, чем взрослое население реагирует на "Спутник V" в его классическом варианте». По его словам, объясняется это тем, что иммунная система детей лучше реагирует на чужеродные антигены.

Глава центра также сообщил, что среди побочных эффектов зарегистрирована небольшая температура, максимум до 37,4. «Больше никаких побочных эффектов у детей, которые были в исследовании, не было», - отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, ранее заммэра Москвы сообщила, что клинические исследования вакцины от коронавируса для детей и подростков «Спутник М» показывают ее безопасность, уточнив, что препарат получили уже 400 подростков.