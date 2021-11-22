Мэр Одессы заявил о возможной гибели людей с COVID-19 из-за предстоящих веерных отключений света Фото: REUTERS

В Одессе возможны веерные отключения электричества, что может стать проблемой для больных коронавирусной инфекцией, которые находятся на кислородном обеспечении. Такое заявление в понедельник, 22 ноября, сделал мэр города Геннадий Труханов.

«Веерные отключения - это не просто отключить холодильник в данном случае или посидеть без света при свечках. Для тех, кто находится на кислородном обеспечении, это вопрос жизни и смерти», - заявил градоначальник, заявив, что о такой возможности предупредили на совещании в областной администрации.

Напомним, ранее мэр Киева Виталия Кличко сообщил о рисках веерных отключений в текущем отопительном сезоне. Однако позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об отсутствии оснований для веерных отключений света в стране, даже несмотря на то, что запасы угля в государстве невелики.

Как писал сайт kp.ru, незадолго до этого Украина обратилась за аварийной помощью к Словакии из-за дефицита в энергосистеме, возникшим после аварийного отключения двух блоков Бурштынской тепловой электростанции.