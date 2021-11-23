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Политика22 ноября 2021 21:24

США объявили о санкциях против двух российских судов и компании из-за «Северного потока — 2»

О новых ограничениях в отношении участников строительства газопровода сообщил госсекретарь Блинкен
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: REUTERS

Вашингтон объявил об очередных санкциях против газопровода «Северный поток — 2», в этот раз ограничения касаются двух российских судов и одной компании, участвующих в реализации проекта.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что санкции «будут применены» к компании Transadria Ltd., «а ее судно «Марлин» будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке». Глава американского внешнеполитического ведомства название второго судна уточнять не стал.

По данным сайта MarineTraffic, который отслеживает передвижения кораблей и предоставляет информацию о них, «Марлин» — это судно снабжения, которое ходит под российским флагом.