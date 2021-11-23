США объявили о санкциях против двух российских судов и компании из-за «Северного потока — 2»

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Вашингтон объявил об очередных санкциях против газопровода «Северный поток — 2», в этот раз ограничения касаются двух российских судов и одной компании, участвующих в реализации проекта.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что санкции «будут применены» к компании Transadria Ltd., «а ее судно «Марлин» будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке». Глава американского внешнеполитического ведомства название второго судна уточнять не стал.

По данным сайта MarineTraffic, который отслеживает передвижения кораблей и предоставляет информацию о них, «Марлин» — это судно снабжения, которое ходит под российским флагом.