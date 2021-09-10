«Северный поток-2» достроен. Почему его так боится Украина и зачем он так нужен России

Стройка «Северного потока-2» была похожа на блокбастер с неплохим сценарием

Это не значит, что уже завтра где-нибудь под Берлином почувствуют запах российского природного газа, но до этого осталось недолго. Еще нужно провести «пусконаладочные работы» - это официальная формулировка. Если проще — продуть, наладить оборудование и тогда уже можно будет пускать газ. В Газпроме уже даже называли примерную дату — 1 октября. Именно тогда Европа начнет получать наше топливо.

Стройка «Северного потока-2» была похожа на блокбастер с неплохим сценарием. Противоборствующие стороны (Россия и Германия против США и Украины), палки в колеса (санкции США и показательные демарши со стороны Дании), разногласия, казалось бы, ближайших родственников (Германия и США), преодолевающий все трудности герой, идущий к цели несмотря на раны и бурю вокруг (Россия) и, конечно, счастливый конец.

Главные герои, кто бы что не говорил — Россия и Украина. Что изменится для этих двух стран, мы объясняем на пальцах:

Газпром достроил «Северный поток-2» Фото: Из материалов пресс-службы

ЗАЧЕМ НА НУЖНА БЫЛА ВСЯ ЭТА ГОЛОВНАЯ БОЛЬ?

1. Россия приобретает самый короткий маршрут для газа с новых месторождений на полуострове Ямал до Германии (экономия 1900 км по сравнению с газопроводом через Украину)

2. Снижение затрат на транспортировку (см. п. 1)

3. Не надо платить Украине за перекачку нашего газа

4. Более привлекательные цены для покупателей нашего газа = расширение рынка.

5. Уходят политические риски (газовые войны с Украиной больше не будут портить аппетит ни российской стороне, ни покупателям в Европе и им не придется гадать: «Будет ли чем топить дома на новый год»).

Россия приобретает самый короткий маршрут для газа с новых месторождений на полуострове Ямал до Германии Фото: Из материалов пресс-службы

ЧЕГО БОЯТСЯ УКРАИНЦЫ?

1. Потери транзитных денег (примерно $3 млрд в год. Зеленский жаловался, что ему не на что будет содержать армию, если не будет этих денег).

На самом деле это главный пункт, который волнует Украину. Именно из-за этих регулярных платежей переживает вся верхушка местной власти. Согласитесь, терять на ровном месте такую сумму — не очень приятно.

Но на этот пункт на встрече с Ангелой Меркель обратил внимание Владимир Путин. У России есть контракт с Украиной, который заканчивается 31 декабря 2024 года. И по словам президента, Россия готова и дальше качать по украинской трубе газ. Главное, чтобы был спрос и адекватная позиция украинских властей.

Но не деньгами едиными. Что же еще пугает Украину в «Северном потоке-2»:

2. Отсутствие газа (Сегодня Киев для себя отбирает из трубы газ, который идет в Европу. За это они платят европейским странам. То есть формально — покупают. Они называют эту схему «реверсом». Опустеет труба — придется искать газ где-то в другом месте).

3. Рычаг давления на Москву (риторика «мы единственная страна, через кого вы можете поставлять газ в Европу и мы диктуем условия» была коньком украинских властей. Сегодня, когда появляется альтернативный маршрут, который по всем показателям превосходит этот, рычаг отпадает сам собой)

А ЧТО НА ЗАПАДЕ?

Коллективный запад к соглашению «добро или зло» «Северный поток-2» не пришел. Если немцы радуются — у них теперь и газ дешевый, и пряники типа «главного европейского распределителя ресурсов». То вот американцы сложили лапки и обиженно наблюдают тем, как развиваются события. Они теперь не смогут диктовать Европе условия со своим сжиженным природным газом, который везут танкерами через океан. Все, на что они сейчас способны — это грозить санкциями. Собственно, чем они и занимаются — на встрече Байдена и Зеленского в очередной раз поднялась «проблема» нашего нового газопровода и Байден заявил примерно следующее: «Если Россия будет его использовать в качестве политического инструмента давления, мы введем санкции».

БУДЕТ ЛИ МОСКВА ДАВИТЬ?

- Это полная ахинея, - заявил в беседе с «КП» гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов. - Есть два железных аргумента, которые разрушают эту картину мира:

- если не будет «Северного потока-2», мы всё равно сохраним свою долю на европейском рынке. Газ пойдет, если не через новую трубу, так через Украину. Просто он будет дороже для нас и, как следствие, для потребителя в Европе.

- мы торгуем газом с Западной Европой с 1968 года. Новейшая история: прошло 7 посткрымских лет. Ни разу ни Россия, ни Советский Союз никого не шантажировали отключением газа. О каком энергетическом оружии можно говорить? Мы не отключали газ, даже когда были торговые войны или мы отказывались покупать латвийские шпроты...

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