Белый дом пока не может объявить ни о каких переговорах Байдена и Путина

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Фото: REUTERS

Отвечая на вопросы журналистов, когда могут состояться переговоры президента Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что она пока ничего не знает о каких-либо запланированных контактах своего шефа с главой России.

«У меня пока нет информации о запланированной встрече или контактах, хотя, конечно, дипломатия на высоком уровне является приоритетом президента (Байдена – прим. ред.)», - сказала официальный представитель вашингтонской администрации.

Псаки общалась с репортерами на борту президентского самолета, когда сопровождала американского лидера в поездке в Серверную Каролину, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что президенты России и США могут до конца этого года провести переговоры в режиме видеоконференции. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал, какие темы они будут обсуждать, если эта встреча все-таки состоится.