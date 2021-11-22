Лавров заявил, что на возможной встрече Путина с Байденом будет обсуждаться Украина

На возможной встрече Путина с Байденом будет обсуждаться Украина Фото: REUTERS

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден будут обсуждать Украину, если их встреча все-таки состоится, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«В ходе очередного контакта между президентами, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет», – сказал глава российского МИД.

Дипломат сообщил, что в настоящее время обсуждаются детали возможной встречи Путина и Байдена.

Как писал сайт kp.ru, ранее в российском МИД сообщили, что встреча лидеров России и США требует основательной подготовки, которая идет на данный момент.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, какие темы будут обсуждать в ходе переговоров лидеры России и США, отметив, что основными темами станут Украина и НАТО. Как сообщалось, встреча Путина и Байдена состоится в онлайн-формате и пройдет в 2021 году, однако точной даты пока нет.