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В мире23 ноября 2021 7:00

Умер бывший президент Южной Кореи Чон Ду Хван

90-летний Чон Ду Хван скончался в своем доме от хронических заболеваний
Мария ПАВЛОВА
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Умер бывший президент Южной Кореи Чон Ду Хван, ему было 90 лет.

Умер бывший президент Южной Кореи Чон Ду Хван, ему было 90 лет.

Фото: REUTERS

В Южной Корее умер Чон Ду Хван, который стал президентом этой страны в результате военного переворота в 1979 году.

Чон Ду Хван умер в своем доме на западе Сеула утром во вторник, 23 ноября, сообщает Уonhap News Agency. 90-летний бывший президент страдал многими хроническими заболеваниями.

Чон Ду Хван управлял страной до 1988 года. При его правлении было жестоко подавлено восстание в городе Кванджу. По разным источником, при подавлении восстания погибли от 200 до 2000 человек.

В 1996 году Чон Ду Хвана признали виновным в государственной измене и приговорили к пожизненному заключению. Вскоре его помиловали и освободили из мест заключения.

Ранее на kp.ru рассказывалось о самых громких судебных процессах над первыми лицами различных государств. Бывших и действующих президентов отправляли под суд за взятки, секс-вечеринки, принудительную стерилизацию, разглашение государственной тайны и другие преступления.