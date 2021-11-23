Генетик Исаев сообщил об окончании четвертой волны коронавируса

Российский генетик сообщил об окончании четвертой волны коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Генеральный директор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев сообщил об окончании четвертой волны коронавирусной инфекции.

- Главный критерий, который говорит о том, что волна отступает,— это количество положительных проб от общего числа ПЦР-анализов, — приводит слова специалиста газета «Коммерсант».

Исаев сообщил, что за прошлую неделю количество положительных тестов упало до 6%. Неделей ранее этот показатель был равен 11%. Если изучить эти данные, то можно сделать вывод об окончании четвертой волны, однако это не повод расслабляться, подчеркнул Исаев.

Ранее доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов рассказал, как убедиться в полном выздоровлении после перенесенного заболевания COVID-19. По его словам, чтобы подтвердить полное отсутствие коронавируса в организме, можно дважды сделать ПЦР-тест с интервалом в три дня, но лучше всего сначала сдать пробу из носоглотки, а потом – анализ крови. При этом он подчеркнул, что важно не забывать о риске заразиться второй раз, а кардинально снизить вероятность заболевания и предотвратить тяжелое течение COVID-19 можно с помощью вакцинации.