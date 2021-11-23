Вирусолог рассказал, как убедиться в полном выздоровлении после коронавируса

Чтобы убедиться в полном выздоровлении после «ковида», надо два раза сдать ПЦР-тест с интервалом в три дня Фото: Олег ЗОЛОТО

Доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов рассказал, как убедиться в полном выздоровлении после перенесенного заболевания COVID-19. По его словам, чтобы подтвердить полное отсутствие коронавируса в организме, можно дважды сделать ПЦР-тест с интервалом в три дня, но лучше всего сначала сдать пробу из носоглотки, а потом – анализ крови.

«Дело в том, что проба на ПЦР, взятая из носоглотки, определяет наличие вируса в носоглотке. Из носоглотки, как известно, вирус довольно быстро уходит: он может уйти в легкие, в кровь, в кишечник», - пояснил эксперт в интервью радио Sputnik.

При этом он подчеркнул, что важно не забывать о риске заразиться второй раз, а кардинально снизить вероятность заболевания и предотвратить тяжелое течение COVID-19 можно с помощью вакцинации.

Ранее профессор Сергей Нетесов в эфире программы «Антиковид» на радио «Комсомольская правда» дал четкие ответы на «больные» вопросы. Известный ученый разобрал самые частые доводы сомневающихся в пользе и безопасности прививок от коронавируса.

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