Джонсон вместо доклада об экономике Британии рассказал о походе в «Мир свинки Пеппы»

Борис Джонсон Фото: REUTERS

Британский премьер-министр Борис Джонсон на встрече с местными бизнесменами рассказал, как посетил парк развлечений «Мир свинки Пеппы».

Политик выступал с речью о состоянии экономики Великобритании, но запутался в документах и не смог найти нужный. Джонсон попытался «выпутаться» из ситуации и стал рассказывать, как посетил «Мир свинки Пеппы».

- Мне там понравилось. Там безопасные улицы, тишина. Спокойствие и дисциплина в школах, хорошая инфраструктура, — сказал премьер.

Выступление политика вызвало критику со стороны британцев. Речь Джонсона назвали странной и беспорядочной. Некоторые иронично заметили, что «Мир свинки Пеппы» — лучшее, что создала Британия за последние годы.

Ранее появилась информация, что Борис Джонсон и другие высокопоставленные британские министры использовали свои личные телефоны для рабочих контактов вопреки рекомендациям по безопасности. Глава правительства Великобритании нарушил рекомендации по безопасности, когда использовал свой личный телефон в переписке с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, а также британским предпринимателем Джеймсом Дайсеном. Уточняется, что в ходе личной переписки британский премьер мог обсуждать с саудовским принцем сделку по продаже футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед», а бизнесмен переписывался с главой правительства по вопросам о налоговых льготах для своей компании.