Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире23 ноября 2021 8:36

Китайцы предложили России и Белоруссии разделить Литву

Такую реакцию вызвало открытие представительства Тайваня в Вильнюсе
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Китайцы предлагают России и Белоруссии разделить Литву.

Китайцы предлагают России и Белоруссии разделить Литву.

Фото: REUTERS

Читатели одного из крупнейших китайских изданий Хуаньцю Шибао предложили России и Белоруссии разделить Литву. Такую реакцию у жителей Китая вызвали дипломатические противоречия между Пекином и Вильнюсом после открытия в Литве офиса Тайваня, который официальный Китай считает своей территорией.

Китайцы называют Литву «неотъемлемой частью России», призывают «прихлопнуть эту муху, которая все сильнее раздражает» и заявляют, что существование такой маленькой страны, как Литва, «не имеет значения в мире».

«Лучше всего поддержать Россию и Белоруссию в разделе Литвы, расширении их доступа к морю и полном решении проблем в Европе, чтобы спокойно заняться тайваньским вопросом», - написал один из комментаторов Хэгуан Тунчэн.

Ранее правительство Китая приняло решение понизить уровень дипломатических отношений с Литвой до поверенных в делах в связи с открытием представительства Тайваня в Вильнюсе. Министерство иностранных дел КНР в связи с этим выразило острое недовольство и решительный протест, расценив действия Литвы как вмешательство во внутренние дела Китая.