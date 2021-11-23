Вслед за Татарстаном в Ростове тоже могут ввести проверку QR-кодов на транспорте

В Ростове могут начать проверять QR-коды в общественном транспорте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проверять QR-коды в общественном транспорте в Ростове могут начать уже в ближайшие месяцы. Об этом изданию rostovgazeta.ru рассказал заместитель директора по эксплуатации автотранспортного предприятия «Янтарь-1» Игорь Осипов.

С 22 ноября в Татарстане по распоряжению региональных властей в общественный транспорт пассажиров стали пускать только при наличии QR-кода, свидетельствующего о вакцинации от коронавируса или перенесенном не ранее полугода назад заболевании. Игорь Осипов считает, что такие же ограничения в автобусах, троллейбусах и трамваях могут ввести и в Ростове уже в ближайшие два месяца.

- Думаю, что это не слишком сильно повлияет на пассажиропоток в Ростове, потому что все, кто ездит, - в масках и привиты, - предполагает представитель ростовского АТП.

Кроме того, Игорь Осипов заметил, что получить достоверную информацию, по своему ли коду человек зашел в транспорт, практически невозможно, пока 90% населения города не пройдет вакцинацию.