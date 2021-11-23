Индексы Мосбиржи и РТС упали до летних значений. Фото: Валерий ШАРИФУЛИН/ТАСС

Индекс Мосбиржи опустился ниже 3 800 пунктов впервые с 9 августа 2021 года. Индекс РТС упал ниже 1600 пунктов впервые с июля текущего года.

Индекс Мосбиржи падал на 2,43 процента и находился на уровне 3778,49 пункта. Индекс РТС падал на 2,56 процента и составлял 1614,61 пункта. Однако чуть позже перешли к росту.

При этом курс доллара рос до 74,89 рубля (0,09 процента). Курс евро находился на уровне 84,25 рубля, рост составил 0,48 процента.

Напомним, в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 22 ноября 2021 года, курс рубля ослаб по отношению к евро и доллару. Европейская валюта подорожала до 84 рублей, что произошло впервые с 6 октября 2021 года. Согласно данным Московской биржи, по состоянию на 15:16 по московскому времени евро прибавил в цене 1,2% к закрытию предыдущей сессии, и стоимость европейской валюты составила 84,0075 рубля. В последний раз курс евро находился на отметке выше 84 рубля в начале октября текущего года.