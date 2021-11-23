Православный священник объяснил, что QR-код не является печатью антихриста

Православный священник рассказал, как относиться к QR-кодам и вакцинированию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Православный игумен Иннокентий Нилов из Красноярской епархии записал видеообращение, в котором объяснил, почему QR-код нельзя ассоциировать с печатью антихриста.

«Это не та библейская печать антихриста, о которой нас предупреждал святой апостол и евангелист Иоанн Богослов. Он говорил о начертании зверя на челе и правой руке», - сказал священник.

Священник объяснил также, как верующие должны относиться к вакцинации, сославшись на проповедника Андрея Ткачева.

«Современный проповедник протоиерей Андрей Ткачёв привёл замечательные слова апостола Павла: «Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест» (Рим. 14:2–3). Также можно и с прививками. Кто привился, да не осудит не привитого, а кто не привился, пусть не осуждает того, кто сделал», - объяснил игумен Иннокентий.

Священник заявил, что причины пандемии кроются в том, что люди привыкли не к тому образу жизни, «что заповедовал Господь». Во время пандемии священник посоветовал читать жития святы и классическую русскую литературу.

Ранее священник Валерий Духанин призвал не отождествлять чипирование с печатью антихриста, а настоятель одного и псковских храмов Константин Белый напомнил, что принятие печати антихриста не может быть косвенным, а должно быть добровольным и сопровождаться отречением от Христа.