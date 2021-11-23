В России выявлено 33 996 случаев заражения коронавирусом 23 ноября 2021 года

В России выявлено 33 996 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлено 33 996 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии было зарегистрировано 9 400 835 случаев.

Лидером по показателю стала Москва, за сутки заболели 2 749 человек. На втором месте идет Московская область с 1 871 случаев. Тройку замыкает Самарская область — 1 529 случаев.

Кроме того, за сутки медики зафиксировали 1 243 летальных исхода. Еще 36 051 человека выписали из больницы.

Ранее доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов рассказал, как убедиться в полном выздоровлении после перенесенного заболевания COVID-19. По его словам, чтобы подтвердить полное отсутствие коронавируса в организме, можно дважды сделать ПЦР-тест с интервалом в три дня, но лучше всего сначала сдать пробу из носоглотки, а потом – анализ крови. При этом он подчеркнул, что важно не забывать о риске заразиться второй раз, а кардинально снизить вероятность заболевания и предотвратить тяжелое течение COVID-19 можно с помощью вакцинации.