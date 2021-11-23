Суд Москвы продлил арест основателя Group-IB Сачкова по делу о госизмене

Илья Сачков. Фото: соцсети

Лефортовский суд Москвы продлил арест обвиняемого в государственной измене основателя компании Group-IB Ильи Сачкова до 28 февраля 2021 года. Об этом сообщил юрист бизнесмена Сергей Афанасьев.

Как пишет ТАСС, защита Сачкова будет обжаловать постановления суда.

Сам Сачков заявил, что не является изменником. Бизнесмен обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать тому, чтобы он на время следствия находился под домашним арестом «с максимальными ограничениями».

В начале октября Следственные органы предъявили обвинение в государственной измене Илье Сачкову. Напомним, санкции статьи о госизмене предусматривают лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. В суде Сачков свою вину признавать не стал. Отметим, что причину ареста следствие может не оглашать: все уголовные дела по статье «измена» ведутся следователями ФСБ России, а дальнейшие суды будут проходить под грифом «секретно».