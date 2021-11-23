В Кремле не слышали об обращении основателя Group-IB Сачкова к Путину

Владимир Путин Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не слышали об обращении основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, которого обвиняют в государственной измене, к российскому лидеру Владимиру Путину.

- Мне не известно об этом ничего, — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Лефортовский суд Москвы продлил арест обвиняемого в государственной измене основателя компании Group-IB Ильи Сачкова до 28 февраля 2021 года. Об этом сообщил юрист бизнесмена Сергей Афанасьев. Защита предпринимателя будет обжаловать постановления суда.Сам Сачков заявил, что не является изменником. Бизнесмен обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать тому, чтобы он на время следствия находился под домашним арестом «с максимальными ограничениями».