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Общество23 ноября 2021 9:38

В Кремле не слышали об обращении основателя Group-IB Сачкова к Путину

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не слышали об обращении основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, которого обвиняют в государственной измене, к российскому лидеру Владимиру Путину.

- Мне не известно об этом ничего, — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Лефортовский суд Москвы продлил арест обвиняемого в государственной измене основателя компании Group-IB Ильи Сачкова до 28 февраля 2021 года. Об этом сообщил юрист бизнесмена Сергей Афанасьев. Защита предпринимателя будет обжаловать постановления суда.Сам Сачков заявил, что не является изменником. Бизнесмен обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать тому, чтобы он на время следствия находился под домашним арестом «с максимальными ограничениями».