Владимир Путин Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не планирует контакты на высшем уровне по ситуации на рынке нефти.

- У президента (таких планов) нет, — сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он добавил, что Россия придерживается своим обязательствам в рамках договоренности ОПЕК+. Также Песков посоветовал адресовать вопросы о переговорах по этой теме в аппарат вице-премьера РФ Александра Новака.

Напомним, президент США Джо Байден рассматривает различные варианты действий в связи с тем, что Организация стран экспортеров нефти (ОПЕК) принял решение не повышать уровень нефтедобычи. Такое заявление сделала министр энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм. Комментирую возможность задействования стратегического нефтяного резерва, глава ведомства отметила, что это является одним из инструментов.