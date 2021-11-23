Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Минские соглашения наилучшей гарантией безопасности в ситуации украинского конфликта. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами во вторник, 23 ноября.

Как заявил Песков, отсутствие прогресса в реализации Минских соглашений негативно влияет на уровень напряженности в регионе. Также установлению стабильности не способствуют сообщения о том, что Россия якобы готовится к войне, добавил пресс-секретарь президента.

"Неоднократно заявляли на самых разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать, не вынашивает никаких агрессивных планов. Совершенно неправильно заявлять об обратном, совершенно неправильно любые перемещения ВС РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так", - подчеркнул Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина наращивает число провокаций в районе Донбасса. Из-за этого общий фон в регионе является крайне сложным.