С 6 декабря в российскую Госдуму планируют пускать по QR-коду

Володин заявил, что с 6 декабря в здании Госдумы могут установить пропускной режим по QR-кодам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Система QR-кодов для входа в здание может быть введена в российской Государственной думе уже с 6 декабря. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента. Система будет распространяться на членов правительства, сенаторов, экспертов, региональных депутатов.

По словам Володина, сейчас вопрос находится в стадии решения.

«Хочу вас проинформировать в отношении QR-кода на проход в здание. Пока у нас этот вопрос не решен. Аппарат вместе с комиссией по регламенту и обеспечению деятельности Государственной думы должны завершить работу до конца недели с тем, чтобы после региональной недели (с 29 ноября по 5 декабря - прим. Агентства «Москва») у нас с вами все те, кто приходит в Госдуму для обсуждения законов - это касается наших коллег из правительства, из Совета Федерации, кто приезжает из регионов, эксперты, - могли бы предъявлять QR-код. Ну, а мы с вами со своей стороны сделали бы все возможное для функционирования парламента, поддержанию его работоспособности», - сказал спикер Госдумы.

Володин заявил, что уровень коллективного иммунитета среди депутатов составляет 92%. Среди членов аппарата Госдумы этот показатель составляет 97%.

О том, что в здание Госдумы будут пускать только после предъявления QR-кодов о вакцинации, говорилось еще ноябре.