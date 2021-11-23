Бастрыкин призвал заменить ЕГЭ советской школой образования

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказался против ЕГЭ, который сдают российские школьники с 2001 года в качестве выпускного экзамена из школы и вступительного экзамена для поступления в вузы. По мнению главы СК, ЕГЭ следует отменить.

Такое мнение Александр Бастрыкин высказал, выступая на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека" во вторник, 23 ноября.

"Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ <...> Это просто пытка какая-то для молодежи", — заявил Бастрыкин.

Как ранее писал сайт kp.ru, Глава Рособрнадзора Анзор Музаев допустил, что в 2022 году отменят досрочный период сдачи ЕГЭ из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Он отметил, что в течение всех пандемии наблюдался рост заражаемости в октябре-ноябре, а также в конце марта и апреля. Досрочный период проходил как раз в это время.