Названа причина недомогания Александра Градского на съемках шоу "Голос" Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Стало известно о самочувствии Александра Градского. Известному композитору стало плохо время «поединков» на шоу «Голос». Сначала он откинулся на спинку кресла, а потом и вовсе с трудом реагировал на происходящее.

Но почему-то запись решили не приостанавливать. Возле его кресла появился вентилятор и съемки все же довели до конца.

Как стало известно сайту mk.ru, у 72-летнего маэстро проблемы с давлением. Он уже трижды обращался к врачам в октябре. Медики приходили к нему домой в его квартиру на Пушкинской площади. Причем в один из дней знаменитости становилось так плохо, что врачи приезжали к нему дважды, с интервалом в несколько часов.

Все три раза пациент жаловался на головокружение. Ему поставили диагноз – гипотония. Это стойкое понижение артериального давления. С 80 единиц показатель снизился до 60 и это привело композитора в очень болезненное состояние.

Но от госпитализации Александр Градский отказался, он предпочел получить назначение и принимать препараты на дому. Он даже научился пользоваться кислородным концентратором для нормализации давления.

В настоящий момент состояние маэстро стабильно, но врачи рекомендуют ему не переутомляться и заняться своим здоровьем.

В начале сентября 2021 года композитор был госпитализирован с 70% поражения легких. Врачи диагностировали у музыканта коронавирусную инфекцию, которая дала осложнение на организм.