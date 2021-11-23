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Политика23 ноября 2021 14:14

Шойгу заявил, что 10 стратегических бомбардировщиков США отработали в ноябре вариант ядерного удара по России

В этом месяце американские самолеты около 30 раз появлялись у границ РФ
Абдулла ШАКИРОВ
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Стратегические бомбардировщики США в ноябре 2021 отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В этом месяце в ходе учения стратегических сил США Global Thunder 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с западного и восточного направлений», – сказал глава Минобороны РФ в ходе переговоров с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ.

По словам Шойгу, американские бомбардировщики в ноябре этого года около 30 раз вылетали в границам России, что в 2,5 раза больше, чем в ноябре 2020.

Как писал сайт kp.ru, ранее журнал Forbes сообщил, что бомбардировщики Военно-воздушных сил США B-1B Lancer отрабатывают новую главную задачу – уничтожение кораблей Балтийского и Черноморского флотов России.