По американской военной базе в Сирии выпустили несколько ракет Фото: Александр КОЦ

Военная база Соединенных Штатов «Харраб аль-Джейр» в Сирии подверглась ракетному обстрелу. Инцидент произошел в провинции Эль-Хасеке на северовостоке страны.

По информации сирийского агентства SANA, по американской базе выпустили пять ракет. Сейчас в районе нее летают вертолеты, о пострадавших и жертвах пока неизвестно.

Как писал сайт kp.ru, в октябре 2021 военная база США, находящаяся на стыке Сирии, Ирака и Иордании, была атакована беспилотниками в сирийском пограничном городе Эт-Танф. До этого мощный взрыв прогремел в центре Дамаска у моста «Раис» поблизости от гостиницы «Дамароуз». Сообщалось, что там сработали два взрывных устройства.

В июле 2021 в Сирии заявили, что американские военные расстреляли грузовик с продуктами питания, используя беспилотный летательный аппарат.