SANA: Американский беспилотник уничтожил грузовик с продовольствием в Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Сирии американские военные расстреляли грузовик с продуктами питания, используя беспилотный летательный аппарат.

Инцидент произошел в провинции Дейр-эз-Зор вблизи города Альбу-Камаль рядом с границей Сирии и Ирака. Грузовик с продовольствием был уничтожен, пострадавших нет, передает сирийское агентство SANA.

Как писал сайт kp.ru, накануне военно-воздушные силы Соединенных Штатов нанесли несколько ударов по позициям иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» на границе сирийско-иракской границе.

В июне 2021 сообщалось, что военная база Соединенных Штатов, расположенная в районе нефтеносной местности Эль-Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, подверглась атаке реактивными снарядами.

Позже в США представитель международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто опроверг информацию о том, что американские силы в Сирии подверглись ракетному обстрелу.