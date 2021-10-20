Террористы взорвали военный автобус в Дамаске

По данным источника, погибли 14 военнослужащих Фото: REUTERS

Автобус с военнослужащими сирийской армии взорвали террористы в столице страны Дамаске, сообщает РИА Новости.

По данным источника информагентства, в результате теракта погибли 14 человек. Все они были военными.

Мощный взрыв прогремел в центре Дамаска, у моста "Раис", поблизости от гостиницы Дамароуз. По предварительным данным, сработали два взрывных устройства.

Как ранее писал сайт kp.ru, в понедельник, 18 октября, двое людей попали в больницу после мощного взрыва в городе Джелалабад, расположенного в провинции Нангахар в восточной части Афганистана.

Напомним, поздним вечером в пятницу, 8 октября, системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили воздушную атаку над пригородом Хомса, расположенного примерно в 165 километрах Дамаска. Ракетный удар нанесли Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля со стороны Ливана.