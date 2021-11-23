Светличная попала в психиатрическую клинику

Актрису Светличную доставили в специализированную клинику из-за поражения сосудов головного мозга Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актрису Светлану Светличную доставили в специализированную клинику из-за поражения сосудов головного мозга. Об этом во вторник, 23 ноября 2021 года сообщает "Пятый канал" со ссылкой на источник.

По его словам, Светличная то становилась агрессивной, то опасалась за свою жизнь. Медиками было диагностировано поражение головного мозга.

Ранее актриса сообщила журналистам, что находится в Первой Градской больнице на обследовании, которое "надо было сделать давным-давно".

"Я поступила сюда только только вчера, меня обследуют. Во всяком случае, жива-здорова, разговариваю с вами", - рассказала она.

Напомним, в октябре 2021 года стало известно, что в Москве без вести пропала актриса Светлана Светличная. Полиция и добровольцы сутки искали пропавшую 81-летнюю звезду "Бриллиантовой руки". Как оказалось, она уехала на ток-шоу Андрея Малахова, не сказав об этом родным. Самого телеведущего вызвали на допрос в Следственный комитет.

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