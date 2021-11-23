Собянин заявил о резком падении заболеваемости коронавирусом в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве резко падает в течение последних трех недель, заявил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

«За последнюю неделю падение заболеваемости было рекордным – снизилась на 30%. От пиковых значений последней волны снизилась заболеваемость и госпитализация ровно в два раза. Динамика хорошая, говорит о том, что мы вовремя и правильно приняли меры», – сказал глава Москвы.

Собянин отметил, что падение заболеваемости позволяет разгрузить коронавирусные госпитали и дать системе здравоохранения работать в более спокойном режиме.

Как писал сайт kp.ru, в России 23 ноября 2021 было выявлено 33 996 случаев заражения коронавирусом. В Москве за сутки COVID-19 заболели 2 749 человек. Кроме того, за минувшие 24 часа медики зафиксировали 1 243 летальных исхода.