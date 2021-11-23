Кузнецова заявила о поэтапном наращивании мер соцподдержки граждан в бюджете России на 2022-2024 годы

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что государство сохраняет ранее взятые на себя социальные обязательства и поэтапно наращивает меры поддержки граждан. Это подтверждает принятый во втором чтении проект федерального бюджета на 22-2024 годы, считает политик.

По словам Кузнецовой, на социальную политику предполагается выделить 18 триллионов рублей. При этом ежегодно эта статья расходов будет увеличиваться.

"Если сравнивать 2021 и 2024 годы, то рост составит 13,5%. Все это говорит о том, что, во-первых, государство сохраняет ранее взятые на себя социальные обязательства. Во-вторых, поэтапно наращиваются меры поддержки людей", - цитирует Кузнецову ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин обсудит с правительством обеспечение уровня заработной платы некоторых категорий бюджетников, который был установлен указами главы государства. Совещание пройдет в среду, 24 ноября.