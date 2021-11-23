США ввели санкции против компании и судна, связанных с «Северным потоком – 2» Фото: REUTERS

Министерство финансов США ввело санкции в отношении компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с газопроводом «Северный поток – 2».

Как уточняется на сайте ведомства, Transadria зарегистрирована на Кипре, а связанное с ней судно Marlin ходит под российским флагом. Санкции введены на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы».

Как писал сайт kp.ru, государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен объявил о санкциях в отношении «двух судов и одой связанной с Россией структуры Transadria Ltd, которые имеют отношение к газопроводу «Северный поток – 2». Он уточнил, что рестрикции «будут применены» к компании Transadria Ltd, «а ее судно Marlin будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке».

Напомним, ранее Блинкен объяснил, что США приостановили санкции в отношении «Северного потока – 2», так как к моменту прихода к власти администрации Джо Байдена газопровод был почти полностью построен.