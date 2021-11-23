Молдавия намерена попросить у «Газпрома» отсрочку оплаты долга за поставки газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Молдавии намерены попросить руководство российского холдинга «Газпром» предоставить несколько дней отсрочки оплаты долга за поставленный газ, рассказал вице-премьер республики Андрей Спыну.

Как сообщил политик в интервью телеканалу Publika, он отправит письмо председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой дать отсрочку до пятницы, 26 ноября. По его словам, парламент Молдавии в четверг, 25 ноября, одобрит выделение средств.

В письме Миллеру, сказал Спыну, правительство республики объяснит причины задержек платежей. Прекращение поставок газа в Молдавию с четверга вице-премьер считает неправильным.

Как писал сайт kp.ru, ранее Спыну сообщил, что власти Молдавии получили уведомление от «Газпрома». Глава «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что компания работает над проблемой с неуплатой, которая, как он отметил, возникла из-за разницы в тарифе, уточнив, что речь идет об оплате потребления за октябрь и о половине оплаты за ноябрь текущего года.