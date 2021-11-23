Украинские военные опровергли использование комплексов Javelin в Донбассе Фото: REUTERS

Украинские военные не применяли американские противотанковые ракетные комплексы Javelin в Донбассе, заявили в штабе Операции объединенных сил (ООС) Украины.

«На данный момент в Донбассе Javelin не использовались», – цитирует «Украинская правда» руководителя пресс-службы штаба ОСС Ярослава Мельничука.

Между тем главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил в своем Facebook, что Javelin применялись на учениях на полигоне «Широкий лан».

Как писал сайт kp.ru, ранее издание Military Times со ссылкой на начальника Главного управления разведки (ГУР) украинского министерства обороны Кирилла Буданова. сообщило, что Украина впервые применила американские противотанковые ракетные комплексы Javelin в Донбассе.

Тем временем глава подкомитета Верховной рады Украины по оборонной промышленности Игорь Копытин подтвердил применение Javelin в Донбассе. В своем Facebook он написал, что американские коллеги одобрили их использование на юго-востоке Украины.