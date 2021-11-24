Гинцбург призвал в 4-5 раз нарастить в России темпы вакцинации от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о возможности России в течение трех месяцев достичь необходимого уровня коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции.

Однако, по мнению эксперта, это станет реальным только если росте темпов вакцинации населения в четыре-пять раз

- Объем вакцинации в день нужно увеличить в четыре-пять раз, тогда мы за три месяца достигнем необходимого порога охвата иммунизацией и перестанем загибать пальцы по поводу очередной волны, - рассказал Гинцбург ТАСС.

Ранее Гинцбург допускал, что пандемия коронавируса закончится, когда у 70-75% населения выработается необходимое количество антител. В таком случае эпидемический процесс стал бы "самозатухающим", полагает эксперт. И именно для этого нужно нарастить темпы вакцинации.