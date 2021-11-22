Гинцбург: пандемия коронавируса закончится, когда у 75% населения будет достаточно антител Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пандемия коронавирусной инфекции закончится, когда у 70-75% населения выработается необходимое количество антител. Такое мнение высказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Не просто провакцинировано, а, соответственно, будет иметь необходимое количество защитных антител. Тогда эпидемический процесс будет самозатухающим, а не разгорающимся, коим он является в настоящее время», - заявил учёный в эфире телеканала «Россия 24».

Для того, чтобы добиться такого показателя, Гинцбург призвал ускорить темпы вакцинации от коронавируса по меньшей мере в три-четыре раза.

Напомним, накануне в Оперштабе заявили, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 50,2%. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что для эффективной борьбы с COVID-19 необходим коллективный иммунитет в 90-95%, однако пока оставлена планка в 80%. По ее словам, для достижения этого уровня нужно привить около 22 млн граждан и ревакцинировать порядка 9 млн человек