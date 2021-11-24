Украина обменялась с США и Британией разведданными по России Фото: REUTERS

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что военное ведомство обменялось со своими коллегами из Соединенных Штатов и Великобритании данными разведслужб по России.

В частности, речь идет о якобы имеющем место "скоплении российских войск на границе с Украиной".

- Ранее у меня прошли две важные встречи - с министрами обороны Великобритании Беном Уоллесом и США Ллойдом Остином.... Мы сравнили факты, который получают наша и их разведки, обменялись информацией - выводы одинаковые, - приводит слова Резникова пресс-служба ведомства.

Руководитель украинского военного ведомства также добавил, что теперь Киев "получил очень важные сигналы от партнеров", а также добавил, что Украина не останется наедине с данной ситуацией.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается нападать на Украину, РФ не вынашивает никаких агрессивных планов.